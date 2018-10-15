Dört Arka Kameralı Samsung Galaxy A9

Samsung Electronics, dünyanın ilk dört arka kamerasına sahip akıllı telefonu Galaxy A9’u tanıttı. Her gününüzü dolu dolu yaşamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış olan Galaxy A9; keşfetmeyi, anı yakalamayı ve dünyayı kendi gördüğü şekilde paylaşmayı sevenler için tasarlandı ve güçlü özelliklerle donatıldı.

Dünyanın ilk 4 arka kameralı akıllı telefonu

Galaxy A9’a dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu niteliğini kazandıran kameralar şu şekilde sıralanıyor: 24MP’lik ana kamera, 8 MP’lik 120° Ultra Geniş Açı kamera, 10MP’lik Tele kamera ve Canlı Odak özelliği sunan 5MP’lik kamera.

Galaxy A9, sahip olduğu farklı işlevlere sahip 4 arka kamerası ve gelişmiş yazılımı sayesinde, zor şartlar altında bile fotoğraf çekimini en ideal ayarlarla yapmanızı kolaylaştırıyor. Dört lens, yaratıcılığınızı ortaya çıkarırken, sizi nefes kesici görüntüler yakalamanın ve paylaşmanın daha fazla yoluyla tanıştırıyor.

Ultra Geniş Açı Kamera , 120°’lik bir açı ile dünyaya bakmanızı sağlıyor. Bu özellikle birlikte dünyayı olduğu gibi fotoğraflayın. Görsel Zeka özelliğinin katkısı ile de farklı çekim ortamlarında bir profesyonel gibi çekimler yapın. Daha gelişmiş Görsel Zekâ özelliği çektiğiniz nesneyi tespit ederek, en iyi fotoğraf için gerekli ayarları anında yapıyor.

Tele Kamerası , 2X Optik Zoom özelliği sayesinde, uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını görüntü kalitesinden taviz vermeden çekiyor. Yüksek kalitede yakın plan fotoğraflar artık eskisinden çok daha keyifli ve kolay.

24 MP Ana Kamera ile ister loş ışıkta, ister parlak ışıkta canlı ve parlak görüntüler elde etmek çok kolaylaşıyor.

Canlı Odak özelliği, alan derinliğini kendi tercihlerinize göre yönetmenize imkan veriyor. Çekimi yapılan nesneye odaklanarak bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görüntüler elde etmek veya odak noktasıyla oynayarak yaratıcılığınızı konuşturmak sizin elinizde.

Uzun Saatler Boyunca Kesintisiz Performans

Galaxy A9’un güvenilir 3,800mAh bataryası uzun saatler boyunca kesintisiz bir performansın keyfini sürmenizi sağlıyor. Galaxy A9’un 128 GB depolama alanı, 6GB Ram ve 512GB’a kadar genişletilebilir hafızası ise, istediğiniz her şeyi depolama alanı endişesi taşımadan çekmenize ve telefonunuzda çok daha fazla görüntü saklayabilmenize imkan veriyor.