Fotoğraf Dergisi 139. sayısı yayında…

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Fotoğraf Dergisi 139. Sayısı (Haziran-Temmuz) yayında…

Fotoğraf Dergisi hakkında birkaç önemli açıklama!
Fotoğraf Dergisi 136. sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi 138. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz olarak “Dergilik” ve “Magzter” uygulamaları ile cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde indirip/okuyabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde ücretsiz okuyabilirsiniz.

Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

139web - Fotoğraf Dergisi 139. sayısı yayında…

 

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