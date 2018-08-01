İnceleme: Nikon D5600

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon genelde üst segment, ağır, sağlam gövdeli ve yüksek çözünürlüklü ileri profesyonel kameralarıyla bilinir. Ancak özellikle son yıllarda fotoğrafta giriş seviyesinde olanlar için de farklı fotoğraf makineleri üretiyor. Giriş seviyesindeki kameralardan D5500 serisinin yükseltilmiş yeni modeli D5600’de bu konuda dikkati çekiyor. D5600’de fotoğrafa giriş seviyesindekiler detaylı bir şekilde düşünülmüş. Yeni başlayanlar için hazır ayarlarla işler oldukça kolaylaştırılmış. D5600 hafifliği ve hesaplı fiyatıyla da dikkat çekiyor. Fotoğrafa başlangıç seviyesi dediysem amatör bir kamera anlamında değil tabi ki… Kaliteli profesyonel işler yapmak için de ciddi bir kamera var karşımızda.

Özellikle seyahat için çok uygun bir makine olduğunu söyleyebilirim. Üzerine takacağınız ve çok hesaplı bir lens olan Nikon 18-140mm f/3.5 ile seyahatinizi fazla ekipman taşımadan da yapabilirsiniz. Ben D5600’ü daha çok Nikon’un DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5 ve NIKKOR 70-200mm f/2.8 objektiflerle test ettim.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

D5600’de en dikkati çeken fiziksel özellik çok açılı ve dokunmatik ekranı. Ekranı hemen hemen her yöne dönebilmekte, özellikle selfie çekimlerinde ön bakış açısına dönmesi çok pratik olmuş. Çekimleri vizörden değil ekrandan görerek yapmak isterseniz mod ayar diskinin hemen yanındaki LV (live view) çubuğunu kendinize doğru az çekmeniz yeterli.

Tutma bölümü derinliği ele tam oturmakta. Flaş küçük ama dolgu flaşı olarak çok iyi performans göstermekte. Üst komut düğmesinde yeşil AUTO seçeneği ISO, beyaz ayarı, netlik, poz ölçümü gibi her şeyi öylesine kusursuz yerine getiriyor ki size sadece düğmeye basmak kalıyor. EFFECTS seçeneği çekimlerinizde ayarlarım ne olmalı dediğinizde kullanacağınız çoklu bir seçenek. EFFECTS seçenekleri Portre, Manzara, Çocuk, Spor, Makro, Gece Portresi, Gece Manzarası, Parti / İç Mekan, Plaj / Kar, Gün Batımı, Alacakaranlık / Şafak, Evcil Hayvan Portre, Mum Işığı, Çiçek, Sonbahar Renkleri ve Yiyecek komutlarından oluşmakta.

Mikrofonu stereo olarak flaşın hemen üzerinde. D850’de olduğu gibi bunda da bir “İ” yani bilgi düzenleme komutlarına hızlı ulaşım butonu bulunmakta. Ön yüzeyin solunda bulunan “FN” butonu sık kullandığınız komutları yükleyebileceğiniz bir seçenek. Çoklu çekim ve zaman ayarlı çekim butonu da alışılmışın dışında ön sol tarafta.

Çektiklerinizi mobil cihazlarınıza kablosuz yüklemek için wi-fi ve Bluetooth kullanmakta. Bu bağlantılarda tabi ki SnapBridge uygulaması kullanılmakta. Bu temassız iletişim teknolojisi sayesinde uzaktan görerek çekim de yapabilirsiniz. SnapBridge, kablosuz veri akışı için wi-fi ve NFC teknolojisi arasında otomatik olarak geçiş yaparak temassız düşük enerji iletişim teknolojisi kullanır ve pili çok daha verimli harcar.

Kart yuvası SD ve Nikon un yeni kameralarındaki gibi çift yuvaya sahip değil. Sonuçta hafif ve küçük bir kamera amaçladıkları için çift yuvalı bir sistem beklemekte zaten saçma olurdu.

Pili çok zorlayacak uzun çekimler yapmadım. Kısa kısa gerçekleştirdiğim tüm çekimlerimde pil hemen hemen hiç azalmadı. Günlük uzun çekimlerde de iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum.

FOTOĞRAF PERFORMANSI

D5600’de sensör 24.2MP DX formatındaki CMOS. 24.2MP’lik çözünürlük küçük ve hafif bir makinaya göre oldukça yüksek bir performans. Kamera ISO 100 ile 25600 aralığında bir değeri destekliyor. Yeni teknolojiye sahip olması yüksek ISO’larda oluşan grenin çok daha kabul edilir seviyelerde olmasını sağlıyor. Bu sayede müze gibi sehpa kullanmanıza izin verilmeyen, kapalı ve karanlık mekanlarda elde rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Ben de kameranın ışık sınırlarını zorlamak için Arkeoloji ve Sirkeci’deki Demir Yolları Müzesi’nde test ettim. Tabi ki sehpa kullanmak gibisi yok, ama ISO değerlerini yükselterek oldukça titreşimsiz ve az grenli kareler elde ettim.

Dynamic Range yani ışık ve ton ayarı oldukça geniş bir aralığa sahip. Tabi bu işlem için RAW formatta çekim yapmanız standart JPEG’e göre genellikle daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. Bu düzeltmeyi Photoshop ve benzeri programların RAW komutlarıyla yapabildiğiniz gibi D5600’ü “Aktif D-Lighting” modu ile kamera üzerinden yapmanız da mümkün. Aktif D-Lighting seçeneğini kullanarak tonlarını tekrar düzelttiğiniz fotoğraf mecburen JPEG formatında kayıt edilir. Arkeoloji Müzesi’nin lahitler odasında bir kareyi en az 5 poz karanlık çektim. Photoshop RAW penceresinde bu karenin poz değerlerini baştan olması gerektiği gibi ayarladım. Sonuç mükemmel oldu. Birde fotoğrafta karanlık bölgelere fazladan müdahale edince gölgelerde fazladan detaylar elde edebildim ve fotoğrafta rahatsız edecek bir bozulma oluşmadı. Bu işlemi kameranın D-lighting seçeneğini kullanarak yaptığınızda sadece 1-2 poz hataya kadar düzeltme yapılabilmekte.

Seri çekimlerde 5 fps vermekte (saniyede kare hızı). Benzersiz bir 3D izleme moduna sahip, hareket eden konulara anında odaklanmakta ve kusursuz net kareler yakalamakta. AF noktası 9, 21 veya 39 noktalı değişebilen dizinlerden oluşmakta.

VİDEO

Video bölümünde standart komut ve değerlere sahip. D5600’ü profesyonel kameralardan ayıran en büyük eksiklik 4K formatta video çekmemesi. Full HD 1920×1080 ve 1280×720 çözünürlükte (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) kareye kadar video çekimleri yapmakta. AF-P NIKKOR objektif serisi ile çekim yapıyorsanız, sessiz motoru sayesinde netleme ve VR gürültüsü olmadan görüntülü çekim yapabilirsiniz. Video’da Nikon’u diğer markalardan ayıran Timelapse özelliği D5600’de de mevcut. Bu özellik sayesinde Timelapse çalışmaları için bilgisayarda saatler süren video montajlarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor ve timelapse çekimlerinizi hemen anında izleyebiliyorsunuz.

Son olarak, bu fotoğraf makinesini fotoğrafa yeni başlayanlara tavsiye eder miyim, evet ederim. Sık seyahate çıkan ve yanında hafif ama güçlü bir makine taşımak isteyenlere de 465 gram ağırlığı ve kompakt ölçüleriyle yer kaplamamasından dolayı tavsiye ederim.