İnceleme: Zhiyun Smooth 4

Ülkemizde video piyasasında marka bilinirliği en yüksek olan markalardan biri olan Zhiyun, piyasaya son yeniliği Zhiyun Smooth 4 ile çağ atlatmaya hazırlanıyor.

Yazı: Volkan Yetilmezer

Sizler için özellikle telefon ile fotoğraf ve video çekenleri yakından ilgilendirecek bir yeniliği detaylı olarak inceliyor olacağım. Neden mi bahsediyorum? Elbette “Zhiyun Smooth 4”den…

Ülkemizde video piyasasında marka bilinirliği en yüksek olan markalardan biri olan Zhiyun, piyasaya son yeniliği Zhiyun Smooth 4 ile çağ atlatmaya hazırlanıyor. Artık hepimizin elinde, neredeyse bizim bir parçamız olan cep telefonlarını, hem fotoğraf çekerken hem de video çekerken tam bir profesyonel kayıt cihazına dönüştürüyor. Zaten ürünün sloganı da “Mobil film yapımcıları için doğdu!”

İşler Smooth Q modelinde daha amatörce kalırken, Smooth 4 modelinde tam bir profesyonele dönüşüyor. Aslında kullanmak için de biraz bilgi, birikim ve video becerinizin olması şart. Yapısı çok daha büyük. Tutma kısmı çok daha kalın. Ağırlığı çok daha fazla. Yani aslında kısaca çocuğunuzun trambolinde zıplamasını çekmek isterseniz size tavsiyem hala Smooth Q olacaktır. Ama temel fotoğraf ve video beceriniz varsa, bu zıplamayı Smooth 4 ile bir adım öteye taşıyıp daha sinematik bir video yaratabilirsiniz.

Gelin önce Smooth 4’ün teknik özelliklerinden bahsedelim.

Taşıma Kapasitesi 75gr-210gr Çalışma Süresi 12 Saat Şarj Süresi 3 Saat Batarya Tipi Dahili Pan Açısı 300° Tilt Açısı 240° Roll Açısı 240° Telefon Boyutu 6”’e Kadar Ağırlık 547gr. Paket İçeriği Smooth 4, Tripod, Şarj Kablosu ve Kullanım Kılavuzu

İki farklı renk seçeneği ile üretildiğini belirtmek isterim. Bununla beraber siyah ve beyaz arasında 100 TL fark var. Bunun nedeni, beyaz olanda kullanılan gövde malzemesinin farklı olması.

Haziran ayından itibaren ülkemize gelmeye başlayacak olan Smooth 4, alışageldiğimiz telefon sabitleyicilerinden çok farklı. En önemli özelliği, yan tarafında bulunan çark.

Bu çark yardımı ile akıcı bir biçimde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilir veya yine akıcı bir biçimde netliği değiştirebilirsiniz. Bunları tabi ki yeni ZY Play uygulaması ile bağlandığınızda yapabiliyorsunuz. Yeni bir yazılım yüklemiyorsunuz. Smooth 4 ile ZY Play’e bağlandığınızda başka bir yazılım, diğer Zhiyun modelleri ile bağlandığınızda ise farklı bir yazılım açılıyor. Bu zoom çarkının en çok kullanıldığı ve işin eğlenceli kısmı ise “vertigo efekt” yapabiliyor olmanız.

Yani kadrajdaki obje, kadrajdaki yerini değiştirmeden arka planın yakınlaşması veya uzaklaşması olayı. Yani aslında temel fotoğrafçılıktan bildiğimiz perspektif yığılması olayının videoya etkisi diyebiliriz buna. Tabi ki bunu uygulamak için bir alışma süresi gerekiyor. Ama alıştıktan sonra da bunun vazgeçilmezlerinden biri olacağını söylemek gerekiyor.

Bununla beraber önceki sürümlerde olan yetenekleri de geliştirilmiş. Artık daha iyi bir motion timelapse yeteneğine ve daha iyi bir timelapse yeteneğine sahip. Ayrıca hyperlapse ve slowmotion yetenetleri de keşfetmeniz için sizi bekliyor olacak.

Obje takibi, Zhiyun’un vazgeçilmezlerinden ve Smooth 4’te de tabi ki mükemmel bir obje takibi sistemi mevcut.

Pil bitti derdine son! Smooth 4 batarya süresi 12 saat ama hiçbir telefon 12 saat kayıt yapmaz. En fazla 1 saate bitecektir diye tahmin ediyorum. Bunun önüne geçmek için, telefonunuzu direkt olarak sabitleyici üzerinden şarj olması için bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca sabitleyicinizin de bataryasının daha uzun gitmesi için bir powerbank ile şarj edip aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Ekransız sabitleyicilerin en büyük 2 sonu pil göstergesi ve hangi modda olduğunun bilinmemesi. İşte buna da Zhiyun mühendisleri çözümü en iyi şekilde getirmişler. Pil için gövde üzerinde dört kademeli bir led sistem ile yüzdesel olarak pil durumunu görebiliyorsunuz. Hangi modda olduğunuzu görmek artık daha kolay çünkü modlar arası geçişi siz manuel olarak yapıyorsunuz. Gövdede yer alan PF-L switchi ile iki mod arası geçiş yapabilirsiniz.

Peki, follow modu nerede? Arka kısımda 2 tane büyük tuş yer almakta. Alt taraftaki tuşa basılı tuttuğunuzda sabitleyici follow moduna geçiyor. Tuşu bıraktığınızda ise hangi moddaysanız o modda çalışmaya devam ediyor. Arka tarafta, üst kısımda yer alan tuşun adı ise PhoneGo. Bu tuşa basılı tuttuğunuzda, sabitleyici tüm motorları kilitliyor ve hareketleri sert bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Yani iki sahne arasında çok hızlı geçiş yapmak isterseniz bu tuşu kullanabilirsiniz.

Yeni tuş tasarımı sayesinde sanki bir fotoğraf makinesini kontrol ediyormuşçasına tüm kontrolleri sabitleyici üzerinden yapabilecekseniz. Telefonunuza hiç dokunmadan galeri içerisinde bile dolaşabilirsiniz. Fotoğraf çekme işlemini yapabilir, video kaydına girebilir, ön-arka kamera geçişi yapabilir, pozlama telafisini ayarlayabilir, video kayıt çözünürlüğünü değiştirebilir, ekran bilgilerini açıp kapatabilir, zoom ve netlik arasında geçiş yapabilir ve flaşlı çekimi açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca yine tüm menü işlemlerini orta kısımdaki çevirme çarkı veya tuşlarla yapabilirsiniz.

Yine önceki modellerde olduğu gibi hem dikey hem yatay olarak telefonunuzu çevirebilirsiniz. Bu sayede standart videolar çekerken yatay, instagramda canlı yayın yaparken dikey modu kullanabilirsiniz.

Batarya süresinden tasarruf etmek içinse dahiyane bir yöntem geliştirilmiş. Klipsli bir sistem yapılarak roll motorunun kilitlenmesi ile bekleme moduna girebilir, biraz ittirerek anında bekleme modundan çıkabilirsiniz.

Çekim seçenekleri de son derece gelişmiş. Özellikle 3×3 moduna bayıldım. Siz orta noktayı belirledikten sonra başlat tuşuna bastığınızda, kendiliğinden hareket etmeye başlayarak 9 tane fotoğraf çekiyor. Çektiği bu 9 fotoğrafı da saniyeler içinde birleştirip size kocaman bir fotoğraf sunuyor.

Zhiyun Smooth 4, cep telefonunun fotoğraf ve video çekim yöntemini epey bir değiştireceğe benziyor. Unutmadan, en iyi performansı alabilmeniz için yeni bir cep telefonu kullanmanızda fayda var. Smooth 4 Türkiye’ye Zoom İthalat tarafından getirilmekte ve 2 yıl boyunca servis hizmeti ülkemizde verilmekte. Yani işin özü 50 lira kar etmek için yurt dışından ürünü almaya bence gerek yok. Ürün hakkında daha detaylı Türkçe bilgiyi resmi Türkiye web sitesi www.zhiyun-tech.com/turkey adresinden temin edebilirsiniz.