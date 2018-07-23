IPPAWARDS Açıklandı!

Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. 2007’de kurulan IPPAWARDS, iPhone’un dünya çapındaki kullanıcılara ilham ve heyecan vermeye başlamasından bu yana iPhone fotoğrafçılarının yaratıcılığını kutlayan ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması. Bu yılın kazananları, tüm dünyada 140 ülkeden iPhone fotoğrafçılarının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi.

Yılın Büyük Ödülü, “Yerinden Edilenler” isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verildi. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görülen eserler ise sırasıyla İsviçre’den Alexandre Weber’in çektiği “Sarı ve Mavi Baiana”, Çin’den Huapeng Zhao’nun çektiği “Göz Göze”; Myanmar’dan Zarni Myo Win’in “Ben de Oynamak İstiyorum” adlı çalışmaları oldu.

Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı.

Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. Şükrü Mehmet Ömür çektiği “Sabah Sisi” isimli çalışmasıyla doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken Asuman Robson manzara kategorisinde “Sycamore Gap” ve Burcu Öztürk ise panorama kategorisinde çektiği “Donmuş Central Park” isimli çalışmalarıyla ikincilik ödüllerinin sahibi oldular.

iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür Şöyle söyledi: “Ben IPPA yarışmasına bu yıl ikinci kez katıldım. Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiğim doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmak beni fazlasıyla mutlu etti. Ancak çok da şaşırmadım, çünkü iPhone fotoğrafçılığına gönül vermemin bir sonucu olacağını düşünüyordum. Bu konuda Remzi kitabevinden “Çek, Düzenle, Paylaş; iPhone fotoğrafçılığı” adlı kitabım 2 ay önce piyasaya çıktı. İki yıldır bu konuda değişik aralıklarla yurt içi ve yurt dışında workshoplar düzenliyorum. Daha önce de bazı yarışmalarda para ödülü de dahil olmak üzere küçük sayılmayacak ödüller kazandım. Bütün bu gelişmelerin bu alandaki en uzun ömürlü ve en prestijli IPPA’da da bana ödül getireceğini düşünmeye başlamıştım. Yarışmaya katılan yüzlerce ülkeden binlerce fotoğraf arasından birinci seçilmenin böylesi bir yarışmada ne büyük onur ve sevinç kaynağı olduğunu tahmin edebilirsiniz.”

Burcu Öztürk ise heyecanını “Eksi 15 derece soğuk bir Şubat akşamında Manhattan’da yürüyordum. Bu depresif günde herhangi bir heyecan yaşamak neredeyse imkansız görünüyordu. Central Park’ın yanından geçerken çok uzakta hafif bir sis olduğunu gördüm. İçimi bir heyecan kapladı. Yanımdaki arkadaşıma “Bu duvarın arkasında bizi inanilmaz bir şey bekliyor.” dedim ve koşarak merdivenleri çıktım. Karşılaştığım manzara inanılmazdi ve mutlaka fotoğraflanmalıydı. O an orada olamayan herkese üzüldüm. Gördüklerimin bana verdiği muhteşem duyguyu çekecegim fotoğrafa olabildiğince yansıtmalıydım. Birkaç denemeden sonra istediğimi almıştım. Bu fotoğraf mutlaka IPPA’ya gönderilmeliydi!” sözleriyle paylaştı.

18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Ekvador, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, Myanmar, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Suriye, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Umman gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.

IPPAWARDS’un kurucusu Kenan Aktülün, 11. yılın fotoğrafları hakkında şunları söyledi: “iPhone kullanıcıları görsel hikaye anlatımı konusunda son derece yetkin hale geldiler. Bu yılın fotoğrafları teknik açıdan çok etkileyiciydi ve birçoğu da oldukça kişiye özel fotoğraflardı.”

Kazanan fotoğraflar: https://www.ippawards.com/2018-photographers-of-the-year/

Kazanan fotoğrafçılar: https://www.ippawards.com/2018-winning-photographers/