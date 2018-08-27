Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

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Nikon yeni duyurduğu Z serisi bayonet yapısına sahip objektif ailesini ve önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı objektifleri duyurdu.

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Nikon yeni duyurduğu Z serisi bayonet yapısına sahip objektif ailesini ve önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı objektifleri duyurdu.

zline k - Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

Nikon Z 7 ve Z 6 modelleri ile birlikte üç yeni objektif tanıttı. İşte Z sistem için satışa çıkacak en yeni objektifler: Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.

zlensler - Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

Oldukça iddialı bir objektif olacağı belirtilen NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT ise henüz geliştirilme aşamasında ve 2019 yılında satışa sunulacak.

Noct angle2.high k - Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

Ayrıca FTZ Montaj Adaptörü de duyuruldu. Bu adaptör ile kullanıcılar mevcut NİKKOR F objektiflerini Z bayonetli makinelerde de kullanabilecekler.

FTZ angle3.high k - Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

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