Nikon’dan Z sistem için yeni objektifler

Nikon yeni duyurduğu Z serisi bayonet yapısına sahip objektif ailesini ve önümüzdeki yıllarda çıkarmayı planladığı objektifleri duyurdu.

Nikon Z 7 ve Z 6 modelleri ile birlikte üç yeni objektif tanıttı. İşte Z sistem için satışa çıkacak en yeni objektifler: Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S, NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.

Oldukça iddialı bir objektif olacağı belirtilen NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT ise henüz geliştirilme aşamasında ve 2019 yılında satışa sunulacak.

Ayrıca FTZ Montaj Adaptörü de duyuruldu. Bu adaptör ile kullanıcılar mevcut NİKKOR F objektiflerini Z bayonetli makinelerde de kullanabilecekler.