Samsung’un Hızlı USB Bellekleri

Samsung Electronics, NAND flash teknolojisiyle geliştirdiği FIT, BAR ve DUO USB flash belleklerinin kapasite ve performans artışı sunan Plus modellerini Türkiye’de satışa çıkardı. En yeni USB 3.1 standardını destekleyen FIT Plus, BAR Plus ve DUO Plus modelleri 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama kapasiteleri, Samsung’un 5’li koruma teknolojisi ve 5 yıl garanti süresi ile tüketicilere beklediklerinden fazlasını sunuyor. 300MB/s’e ulaşan okuma hızı sayesinde 3GB boyutunda bir Ultra HD videonun bilgisayara aktarılması sadece 10 saniyeye sünüyor.

DUO Plus ile Cihazlar Arası Veri Taşıma Özgürleşiyor

Köşeli metal gövdesiyle şık bir tasarıma sahip Bar Plus, ergonomik bir kullanım sunarken; kompakt boyutuyla ön plana çıkan FIT Plus, özellikle ultra ince bilgisayarlar ve USB girişi olan otomobillerde müzik ve veri depolamayı kolaylaştırıyor. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlara yönelik olarak tasarlanan DUO Plus ise mikro USB giriş seçeneğiyle cihazlar arası veri taşımayı özgürleştiriyor.

USB 3.0 ve USB 2.0 ile de uyumlu yeni modeller, Windows, Mac OS, Linux ve diğer işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Samsung’un yeni USB flash belleklerindeki 5’li koruma teknolojisi ise suya, sıcağa, çarpmalara ve manyetik ortamlara karşı dayanıklılığı en üst düzeye taşıyor.

Bar Plus ve FIT Plus’da KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatları sırasıyla 32GB için 99TL, 64GB için 169TL, 128GB için 329TL ve 256GB için 669TL olurken; DUO Plus modellerinde KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatları 32GB için 169TL, 64GB için 229TL, 128GB için 399TL ve 256GB için 739TL olarak açıklandı.