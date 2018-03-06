Tokina’dan iki yeni objektif

Özellikle geniş açı zoom objektifleri ile kullanıcılar için özel bir yere sahip olan Tokina, iki yeni objektif duyurdu.

Özellikle geniş açı zoom objektifleri ile kullanıcılar için özel bir yere sahip olan Tokina, iki yeni objektif duyurdu. Objektiflerden ilki şu anda satışı devam eden Tokina FiRIN 20mm f/2 FE manuel fokus objektifin oto fokus versiyonu: Tokina FiRIN 20mm f/2 FE AF. Bu objektifte önceki model gibi Sony full frame (E-mount) makinelerle uyumlu olarak çalışıyor. Böylece kullanıcıların çekim amacına ve tarzına uygun iki seçenek sunulmuş oldu. Objektif Mayıs ayından sonra piyasaya sunulacak.

Duyurulan diğer model ise Tokina opera 50mm f/1.4. Tokina, üst seviye DSLR makineler için tasarladığı opera 50mm f/1.4 objektifi yaz aylarında çıkaracağını duyurdu. Full frame makineler için geliştirilen yeni objektif, zorlu dış koşullara karşı dayanıklı olacak. Objektif Nikon ve Canon bayonetlerle uyumlu çalışacak.