Olympus OM-D E-M1 Mark III

Olympus, OM-D E-M1 serisinin en yeni üyesi OM-D E-M1 Mark III modelini tanıttı.

Kompakt ve hafif tasarımı ile E-M1 Mark III, yüksek çözünürlüklü kaliteden veya çekim performansından ödün vermeden çevik çekimi yeniden tanımlar. Yüksek kaliteli M.Zuiko lenslerin geniş yelpazesi ile birlikte, bu sistem profesyonel düzeydeki içerik oluşturucuların görüntüleme vizyonlarını yerine getirmeleri için neredeyse hiçbir sınır bırakmaz.

Diğer değiştirilebilir lens sistemlerinin boyutunun ve ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan Olympus’un en büyük avantajı, lensler dahil kompakt, hafif kamera sistemi sayesinde inanılmaz bir hareketlilik. Yüksek çözünürlük, yüksek performanslı lens dizilimi ve güçlü görüntü sabitleme yeteneklerinin birleşimi, çeşitli senaryolarda keskin, yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar sağlar. Yeni OM-D E-M1 Mark III, bu avantajları ağır ekipmanların altında kalmadan profesyonel kalitede çekim ekipmanı arayan tüm fotoğrafçılar için erişilebilir hale getiriyor. Kamera tüm fotoğraf alanları için uygun olsa da, özellikleri hareket halindeyken özellikle doğa ve vahşi yaşam, manzara, portre fotoğrafçılığı ve “koş ve çek” film yapım için kullanışlı hale gelir.

İyi görüntü sabitleme ve kompakt bir gövdede yeni bir görüntü işlemcisinin etkileşimi ile desteklenen yüksek görüntü kalitesi profesyonel bir kamera sistemi için son derece kompakt ve hafif olan genel E-M1 Mark III sistemi (herhangi bir M.Zuiko lens dahil), yüksek görüntü kalitesi ve zorlu fotoğrafçıların beklediği yüksek performansı sunarken mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.

Desteklenen lenslerin lens içi görüntü sabitlemesini gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme ile senkronize ederken, E-M1 Mark III, 5 eksenli senkron IS ile telafi 7.5 deklanşör hızı adımlarında dünyanın en iyi sabitleme performansını elde eder. Bu dengeleme seviyesi, karanlık yerlerde ve süper telefoto fotoğrafçılığı sırasında tripod kullanmadan çekim yapılmasını sağlar ve fotoğrafçılar ve film yapımcıları için tamamen yeni olanaklar sunar. Senkronize IS olmadan, gövde içi görüntü sabitleme, 7.0 deklanşör hızı adım telafisine bağlı Micro Four Thirds objektifle görüntü sabitleme sağlar.

Yeni görüntü işleme motoru TruePic IX ve Olympus’un beğenilen High Res Shot özelliği sayesinde birinci sınıf görüntü kalitesi Yeni görüntü işleme motoru TruePic IX, 20,4 Megapiksel Canlı MOS sensörü ve kapsamlı bir yüksek çözünürlük serisi ile birlikte M.Zuiko lensler, 5 eksenli IS, yüksek hassasiyetli ayarlarda bile minimum gürültü ve çekimin kenarlarına kadar minimum bozulma ile birinci sınıf görüntü kalitesi sağlar.

Daha yüksek çözünürlüklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için 50MP Taşınabilir Yüksek Çözünürlüklü Çekim özelliği, tripod kullanmadan yaklaşık 50 Megapiksel yüksek çözünürlüklü görüntülerin yakalanmasını mümkün kılar. Tripod Yüksek Çözünürlüklü Çekim işlevi, ultra yüksek çözünürlüklü (yaklaşık 80 Megapiksel eşdeğeri) RAW ve JPEG görüntülerin kaydedilmesini sağlar.

ND filtresi olmadan düşük obtüratör hızı efektleri sunan LiveND özelliği OM-D E-M1X’de çok popüler olan canlı ND de bu modele dahildir. Kullanıcılar efekt seviyesini ND2’den (bir adım) ND32’ye (5 adım) seçebilir ve yakalamadan önce vizördeki yavaş deklanşör efektlerini kontrol edebilir. Bu özellik, farklı sahneler ve lensler için optik ND filtrelerinin değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır ve özellikle optik filtrelerin takılması zor olan lensler için etkilidir.

Hava koşullarına dayanıklılık ve beğeni toplayan Olympus teknolojileri, zorlu ortamlarda da mutlak güvenilirlik sağlar OM-D E-M1 Mark III’ün dayanıklı magnezyum alaşımlı gövdesi, Olympus’un her yerde ve her yerde çekim yapmanıza olanak tanıyan beğenilen toz, sıçrayan ve donmaya dayanıklı tasarıma sahiptir.

Hareket halindeyken yüksek hızlı USB şarjı – çekim yaparken bile Lityum iyon pil BLH-1, fotoğraf makinesine takıldığında ve USB yoluyla bir güç kaynağına bağlandığında iki saat kadar kısa bir sürede tamamen şarj edilebilir.

E-M1 Mark III, kamerayı harici bir güç bankasından enerji beslemesi ile çalıştırmak için USB PD (USB Güç Dağıtımı) standardıyla uyumludur, bu da uzun süre çekim yapmayı mümkün kılar – özellikle astrofotografi veya soğuk ortamda fotoğrafçılık için uygun.

E-M1 Mark III’teki yüksek dayanıklılıklı deklanşör ünitesi 400.000 çalışma testinden başarıyla çıkar ve bu nedenle deklanşörü sürekli kullanan profesyonel fotoğrafçıların bile rahat hissedebileceği yüksek düzeyde güvenilirlik sunar.

Yenilikçi Starry ile yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli otomatik odaklama özellikleri ve Gelişmiş Yüz Önceliği / Göz Önceliği AF OM-D E-M1 Mark III, 121 noktalı çapraz tip On-chip Faz Algılama Ekranın çeşitli alanlarına odaklanmak için AF sensörü. Geniş bir odaklama alanı için% 75 dikey kapsama alanı ve% 80 yatay kapsama alanı sunar. Gelişmiş bir AF algoritmasıyla eşleştirilen bu özellik, yüksek hassasiyette hızlı hareket eden nesnelere sürekli olarak odaklanabilir. DSLR fotoğraf makinelerinden farklı olarak, hızlı lens kullanırken AF hassasiyetinde bozulma olmaz. E-M1 Mark III, maksimum f1.2 diyaframa sahip olanlar gibi büyük çaplı lenslerin bile yeteneklerini yeterince ortaya çıkarabilen yüksek hassasiyetli odaklama sunar. 20,4 Megapiksel tam piksel sayısını korurken, maksimum 18 fps yüksek hızlı ardışık çekimde AF / AE izleme mümkündür. Nesne, doğru izleme için yüksek hızlı ardışık çekim sırasında vizörde de kontrol edilebilir.

Görüntüyü vizörle çerçevelemekten çekinmeden AF alanlarını hızla kaydırmak için çoklu seçici Çoklu seçici (E-M1X ile tanıtıldığı gibi), vizörden bakarken AF alanlarını başparmağınızla hızlıca değiştirmenizi sağlar.

Kullanıcılar sıralı çekim sırasında AF alanlarını çoklu seçiciyle hareket ettirebildikleri için, düzensiz olarak hareket eden nesnelere bile doğru şekilde odaklanmak mümkündür, örn. genellikle vahşi yaşam fotoğrafçılığında bulunur. Kullanıcı seçimine bağlı olarak, ekranın kenarındaki AF hedefini durduran veya karşı kenara taşıyan AF hedef döngü ayarı da eklenir.

Pro Capture ve yaratıcılığınızı besleyen el tipi 4K video gibi çok yönlü çekim özellikleri ile donatılmıştır Tahmin edilemeyen durumlarda bile, saniyede bölünmüş anları yakalamak için Pro Capture modu Pro Çekim modu, kuş uçuşu gibi fotoğrafçı için zamanlaması zor olan sahneleri yakalamayı mümkün kılar. Pro Capture, deklanşöre yarım basıldığında çekim yapmaya başlar ve RAW / tam çözünürlükte 35 kareye kadar çekim yapmak için ayarlanabilen bir tampon bulunur. Düğmeye tam olarak basıldığı anda, düğmeye basıldığında kaydedilen görüntülerin üstünde çerçeveler geriye dönük olarak seçilebilir.

E-M1 Mark III, video kaydı için özel olarak tasarlanmış bir IS moduna sahiptir. Gövde içi 5 eksenli sabitleme ile birleştirilmiş elektronik sabitleme, özellikle videograflar için yararlı olan güçlü görüntü sabitleme sağlar. Bu, 4K veya Sinema 4K (C4K) gibi kamera sarsıntısının etkilerine duyarlı olan yüksek çözünürlüklü formatlarda çekim yaparken bile tripod veya başka bir sabitleme cihazı kullanmadan elde taşınır video içeriği oluşturmak için yüksek düzeyde performans sağlar.

Film yapımcıları renk derecelendirmeden yararlanır Bu model, gölgelerde ve açıktonlarda ayrıntı kaybı olmadan çekim yapılmasını sağlayan OM-Log400 çekimini ve görüntüler üzerinde yüksek derecede özgürlük için renk derecelendirmesini destekler. Canlı Görüntü görüntülerini daha görünür hale getirmek için, renk gamını görüntüleme için Full HD standart BT.709 eşdeğerine dönüştüren bir View Assist işlevi mevcuttur.

Daha rahat çekim ve mükemmel veri yönetimi için Olympus uygulamaları ve yazılımları Olympus Image Share (OI.Share) akıllı telefon uygulaması OI.Share akıllı telefon uygulaması, kameraya Wi-Fi ile bağlanmak, çekim verilerini bir akıllı telefona aktarmak ve akıllı telefonu uzaktan kamera çalışması için kullanmak için kullanılabilir. OI.Share artık kamera ürün yazılımını güncellemek ve OM-D için kamera ayarlarını yedeklemek ve geri yüklemek için de kullanılabilir Olympus Workspace Görüntü Düzenleme Yazılımı Olympus Workspace, RAW işleme ve görüntü düzenleme gibi profesyonel görevleri üstlenebildiği gibi ekran düzeni üzerinde de büyük bir özgürlük sunar. Yüksek hızlı RAW işlemeyi sağlamak için bilgisayarı USB üzerinden OM-D E-M1 Mark III’e bağlayın yeni görüntü işlemcisi TruePic IX kullanarak Olympus Workspace ile. Astrofotografide vb. Daha geniş bir ifade aralığı için Netlik ve Dehaze düzenleme filtreleri eklenmiştir.

Olympus Capture kamera kontrol yazılımı

Bilgisayarlar için bu kontrol yazılımı stüdyo fotoğrafçılığı taleplerini karşılar. Yazılımı kullanırken, canlı çekim sonuçları bir USB bağlantısı kullanmadan Wi-Fi aracılığıyla alınabilir ve stüdyo çekim iş akışı için güçlü destek sağlar. Yüksek hızlı 5 GHz bant iletişimini destekler.