WD’den Yeni Depolama Çözümleri

Western Digital’ın WD serisi, son kullanıcıların sürekli büyüyen dijital dünyalarını korumalarına yardımcı olmak için güvenilir My Book Masaüstü Depolama ürün gamını genişletiyor. Teknoloji inovasyonu mirası üzerine inşa edilen Western Digital, 22TB My Book Masaüstü Sabit Disk’i ile şimdiye kadarki en yüksek kapasiteli tüketici diskini kullanıma sunarak kullanıcılara saklamaya değer buldukları her şey için daha fazla esneklik sağlıyor.

Küresel pazar araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) Global DataSphere araştırma başkan yardımcısı John Rydning konuya dair “Son kullanıcılar hızlı bir şekilde veri üretmeye devam ediyor. Yalnızca 2022 yılında, dünya çapında ortalama bir hanehalkı 20 TB’tan fazla veri1 üretti ve kullanıcılar daha fazla veri tüketip oluşturdukça bu sayının da artmaya devam etmesini bekliyoruz. Birçok kişi buluta güveniyor olsa da kullanıcıların giderek artan kişisel ve iş verilerini saklayıp kolayca kontrol etmelerine olanak sağlayan, ellerinin altında bulunan lokal bir depolama alanı aradıklarını biliyoruz.” dedi.

Ortalama bir Amerikan evinde 10’dan fazla bağlı cihaz olduğu düşünüldüğünde, yeni yüksek kapasiteli çözümler kullanıcılara temelde kişisel cihazlarını; büyük olasılıkla da evlerindeki diğer cihazları yedeklemelerine yardımcı olacak önemli miktarda alan sağlıyor. İster paha biçilmez fotoğraf ve videolar isterse en önemli iş dosyaları ve uygulamalarının yedekleri olsun, WD serisi insanların giderek artan veri depolama ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmayı amaçlıyor.

Western Digital Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Park konuyla ilgili “Günlük hayatımızda kullandığımız çok sayıda cihaz sayesinde, anında büyük miktarlarda içerik oluşturma, tüketme ve üretme becerisine sahibiz. Amacımız ise insanların tüm bu veriyi kolayca ve güvenilir bir şekilde depolamasına yardımcı olmak” dedi.

22 TB My Book, kullanıcılara taşınabilir SSD’ler ve HDD’ler, hafıza kartları ve USB flash sürücüleri dahil olmak üzere çeşitli depolama cihazlarındaki binlerce doküman, fotoğraf, video ve diğer dosyaları yedekleme ve saklama kabiliyeti sunarak bunları tek, düzenli ve erişimi kolay bir konumda birleştiriyor. Daha güçlü depolama özellikleri arayanlar için sunulan 44 TB kapasiteli My Book Duo ise RAID için optimize edilen Western Digital sürücüleri ile donatılmış olup, maksimum hız ve kapasitede performans göstermeye hazır olarak kutusundan çıkıyor. My Book Duo, yedekleme (aynalama modeli) için RAID-1 şeklinde yeniden yapılandırma veya beraberinde gelen yazılımla iki bağımsız sürücü (JBOD) olarak kullanılabilir.